W skrócie W grudniu temperatury w Polsce będą wyraźnie wyższe niż zwykle: możliwe że nawet o około 5 stopni Celsjusza.

Przed świętami Bożego Narodzenia się ochłodzi, lecz wciąż będzie wyraźnie cieplej niż zazwyczaj.

Choć śnieg może jeszcze popadać, raczej mogą to być opady wymieszane z deszczem.

W kolejnych dniach temperatura w Polsce podskoczy miejscami do kilkunastu stopni powyżej zera. Choć w drugiej połowie przyszłego tygodnia się ochłodzi, wciąż będzie wyraźnie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Możliwe, że sytuacja powoli zacznie wracać do normy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia - wynika z aktualnych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda długoterminowa na grudzień. Zdecydowanie cieplej niż zwykle

Wiele wskazuje na to, że przez większość grudnia zamiast śniegu będzie padać najwyżej deszcz ze śniegiem lub sam deszcz. Kolejne tygodnie będą bowiem wyjątkowo ciepłe, jak na ostatni miesiąc roku.

Co najmniej do połowy grudnia doświadczymy wyjątkowo dużych anomalii temperatur. Najnowsze prognozy długoterminowe IMGW wskazują, że w wielu miejscach kraju może być średnio nawet o około pięć stopni cieplej niż zazwyczaj.

Na północy i południowym wschodzie Polski średnie temperatury mogą być wyższe nawet o około 5,5 st. C. Na wyraźniejsze ochłodzenie poczekamy do drugiej połowy miesiąca.

Pierwsza połowa grudnia będzie bardzo ciepła. Możliwe, że temperatury będą wyższe od średniej nawet o około 5 stopni Celsjusza IMGW materiał zewnętrzny

Chociaż w ostatnich tygodniach grudnia temperatury wciąż będą wyższe od średniej wieloletniej, to różnica nie będzie tak duża jak wcześniej. Tym razem może być cieplej o średnio 1-2 stopnie.

Pogoda na Boże Narodzenie 2025. Anomalie nie znikną

Chłodniejsze powietrze napłynie do Polski niedługo przed świętami Bożego Narodzenia. W tym okresie aura powinna zmienić się z jesiennej na bardziej zimową. Najchłodniej powinno zrobić się miejscami na południowym zachodzie oraz na południu, gdzie średnie temperatury będą o około jeden stopień wyższe od średniej.

Cały czas będzie jednak cieplej, szczególnie na północnym wschodzie oraz miejscami na Pomorzu - tam średnie temperatury wciąż o około trzy stopnie będą wyższe niż zazwyczaj.

W minionych trzech dekadach w grudniu we wschodniej połowie kraju zwykle średnia temperatura wynosiła od zera do -3 stopni, a w zachodniej części kraju do trzech stopni powyżej zera.

Średnie temperatury w grudniu w latach 1991-2020 kształtują się na poziomie od -3 do 3 stopni powyżej zera IMGW materiał zewnętrzny

Gdyby potwierdziły się obecne prognozy, to w okolicach świąt powinniśmy się nastawić na dodatnie temperatury.

Na duże opady śniegu nie powinniśmy się nastawiać. Ponieważ pogoda często może się zmieniać, raczej mogą nam towarzyszyć deszcze ze śniegiem, a na sam śnieg można liczyć najwyżej w górach lub na terenach podgórskich. Jeśli sypnie na nizinach, to szanse na to, że śnieg utrzyma się dłużej, są niewielkie. Suma opadów w tym czasie zmieści się w normie wieloletniej

Trzeba podkreślić, że jest to pogoda długoterminowa, która siłą rzeczy obarczona jest dużym ryzykiem błędu. Dokładne prognozy na tak odległy okres wskazują ogólny trend. Najdokładniejsze prognozy obejmują nie więcej niż siedem dni, dlatego warto na bieżąco śledzić aktualne doniesienia.

