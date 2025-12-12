W skrócie Temperatury w grudniu wciąż utrzymują się powyżej średniej wieloletniej, jednak zaczyna się powoli ochładzać.

Szanse na mroźne i śnieżne Boże Narodzenie są niewielkie, choć słabe opady śniegu możliwe będą lokalnie na południu Polski.

Największe prawdopodobieństwo opadów śniegu występuje w Wigilię,

Tuż przed weekendem w Polsce zaczęło się ochładzać. W najbliższym czasie temperatury spadną poniżej progu 10 stopni Celsjusza i miejscami wyniosą kilka stopni powyżej zera. Wróciły nocne mrozy. Możliwe, że z tego typu aurą będziemy mieli do czynienia również w Boże Narodzenie. To sprawia, że szansa na białe święta jest niewielka, choć samych słabych opadów śniegu nie można całkowicie wykluczyć.

Ochłodzenie tuż przed Bożym Narodzeniem. Grudzień wciąż powyżej średniej

Nie ma wątpliwości, że pierwsza część grudnia okazała się wyjątkowo ciepła. W całym kraju temperatury są wyraźnie wyższe od średniej wieloletniej, a we wschodniej połowie kraju w wielu miejscach jest o około 6 stopni więcej niż zwykle o tej porze roku - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jeśli sprawdzą się dotychczasowe prognozy długoterminowe IMGW, to również kolejny tydzień grudnia będzie wyraźnie cieplejszy od średniej. Według synoptyków miejscami na północnym wschodzie i południowym wschodzie może być o ponad cztery stopnie cieplej niż zazwyczaj. W reszcie kraju anomalia temperatury przekroczy dwa stopnie.

Temperatury powinny się obniżyć przed świętami Bożego Narodzenia, jednak nie będzie to znaczący spadek IMGW materiał zewnętrzny

Cały czas aktualne są prognozy zakładające ochłodzenie tuż przed świętem Bożego Narodzenia. Wiele wskazuje jednak na to, że nie będzie ono na tyle znacząco, by przynieść do Polski prawdziwą zimę.

Prognoza pogody na Boże Narodzenie 2025. Miejscami może sypnąć śniegiem

Możliwe, że pod koniec grudnia temperatury nie będą tak wysokie jak obecnie, jednak wciąż wyższe od typowych dla tego okresu.

Na święta mrozów za dnia nie powinniśmy oczekiwać. Podczas Bożego Narodzenia może być kilka stopni powyżej zera. Trudno się spodziewać, by w tej sytuacji spełniły się nadzieje na białe święta. Warstwa białego puchu przetrwa praktycznie tylko w górach i na terenach podgórskich.

Możliwe, że do końca grudnia temperatury w całej Polsce wciąż będą dodatnie. Mrozy wystąpią tylko po zmroku IMGW materiał zewnętrzny

Nie można wykluczyć, że w okolicach Wigilii wrócą lokalne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, jednak powinny się ograniczyć do południowych krańców Polski. Może posypać lokalnie na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce, jednak nie należy się spodziewać śnieżyc, lecz raczej słabych i krótkotrwałych opadów.

W okolicach Wigilii może spaść śnieg, choć prawdopodobnie tylko na południowych krańcach Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Więcej śniegu trudno oczekiwać, choć pod koniec grudnia może miejscami posypać w górach i na wyżej położonych terenach. Na nizinach jednak szanse na opady śniegu dalej są czysto teoretyczne.

Sytuacja może się jeszcze zmienić, ponieważ prognoza długoterminowa nie jest tak dokładna jak projekcje kilkudniowe, więc należy do niej podchodzić z dużą dozą ostrożności. Następne prognozy mogą się zdecydowanie różnić od obecnych, więc warto śledzić je na bieżąco.

