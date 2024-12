Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wolnej Wigilii , na mocy której w przyszłym roku 24 grudnia będzie dniem wolnym o pracy. Co więcej, Kancelaria Prezydenta przekazała w komunikacie, że zakaz handlu nie będzie obowiązywał w kolejne trzy niedziele poprzedzające wigilię Bożego Narodzenia .

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta RP nadmieniła, że Andrzej Duda skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej .

Wolna Wigilia. Prezydent podpisał ustawę, w koalicji pojawił się zgrzyt

"Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Lewicy, dzięki której już każda Wigilia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy! Miliony pracujących Polek i Polaków zyskają ten ważny czas dla siebie, dla bliskich, dla rodziny " - napisała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk , minister rodziny, pracy i polityki społecznej. "Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w prace i poparli nasz projekt. Dobrze jest wspólnie robić dobre rzeczy!" - dodała minister we wpisie.

Na słowa Dziemianowicz-Bąk odpowiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Królak, która zaznaczyła, że była to "ustawa Koalicji 15 października". "Byłoby miło, gdyby choć raz wskazała pani drużynę. Drużyna to podstawa - bez niej nie byłoby żadnej ustawy. Najlepszego życzę" - zwróciła się Królak do minister. Pojawiła się także odpowiedź Anny Marii Żukowskiej.