Kolektyw Analityczny Res Futura, który zajmuje się komercyjnymi badaniami opinii w sieci, w piątek opublikował wynik analizy odbioru przez internautów akcji posła Ryszarda Petru (Polska2050-TD), który we wtorek w Wigilię pracował w jednym z warszawskich dyskontów Biedronki. Analizie poddano ok. 15 tys. wzmianek, komentarzy i interakcji w mediach społecznościowych i portalach internetowych. Łączny zasięg akcji Petru w sieci wyniósł 45 mln i był to najczęściej komentowany w internecie temat podczas tegorocznej Wigilii.

Reklama