Wykaz został umieszczony na oficjalnej stronie internetowej resortu rolnictwa we wtorek. Pełną listę firm, które importują ukraińskie zboże można zobaczyć TUTAJ .

Zakaz importu ukraińskiego zboża. O co toczy się spór?

Pierwsza deklaracja w sprawie zakazu importu tych towarów padła pod koniec lipca z ust premiera Mateusza Morawieckiego . Zaznaczył on wówczas, że Polska zezwoli jedynie na ich tranzyt. - Zatrzymaliśmy powódź produktów rolnych, wprowadzając na nie embargo , aby chronić polską wieś i naszą gospodarkę - mówił Morawiecki.

- Nie będziemy słuchać Berlina , nie będziemy słuchać von der Leyen, Tuska czy Webera. Zrobimy to, bo to jest w interesie polskiego rolnika - dodał szef polskiego rządu.

Co więcej, embargo zostało rozszerzone na śruty z kukurydzy, pszenicy, rzepaku oraz inne produkty spożywcze. Przed importem z Ukrainy protestują polscy rolnicy i producenci, którzy tracą na tańszej żywności sprowadzanej od naszego wschodniego sąsiada.

"Rząd PiS-u zawiódł. Nie zrobił nic"

- One nie są przystosowane do tego, żeby dziś móc mocniej otworzyć eksport na inne kraje świata z Polski, żeby to zboże nie zalegało w kraju - powiedział.