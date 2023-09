Zakaz importu zboża z Ukrainy. Polska może wziąć sprawy w swoje ręce

Co więcej, jak czytamy w oświadczeniu, jeśli Bruksela nie zdecyduje się na podtrzymanie embarga, Polska wprowadzi te rozwiązania samodzielnie, na poziomie krajowym. Zakaz będzie obowiązywał do czasu, aż uregulowane zostaną stosunki w sprawach rolnych między Polską a Ukrainą. "To dla nas fundamentalna sprawa. Interesy polskiej wsi są dla nas najważniejsze" - podkreślono.