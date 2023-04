W czwartek rano Robert Telus mówił w "Sygnałach Dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że ma zostać podpisany protokół uzgodnień z rolnikami z regionu Szczecina. - Podpiszemy dzisiaj protokół punktów, z którymi się zgadzamy, które są realizowane - zapowiedział Telus. - Trzeba pytać rolników, czy przestaną protestować. Tak naprawdę osobiście zależy mi na tym, by załatwić problem, bo te problemy są. (...) One są najważniejsze - zaznaczył.

Minister pytany był również, jakie w takim razie ma dobre informacje dla rolników. - To, co już robimy. Te decyzje są tak na prawdę na bazie postulatów szczecińskich rolników. (...) Razem szukamy rozwiązań. (...) Dlatego te decyzje: dopłaty do zboża, do pszenicy, te od 15 kwietnia - 2200 zł do hektara pszenicy i do 300 ha, (...) jak również najważniejsza decyzja - zatrzymanie wszystkich produktów płynących z Ukrainy to również postulat szczeciński rolników, i pomoc dla wszystkich zbóż - wyliczał na antenie radia szef MRiRW.

Protesty rolników

Na początku kwietnia pojawiły się doniesienia o zbożu technicznym pochodzącym z Ukrainy, które kupowali polscy producenci mąki. Produkt był deklarowany jako nadający się do spożycia, chociaż taki nie był. W związku z tzw. aferą zbożową wszczęto śledztwo.

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych przewóz towarów przez Polskę jest możliwy na podstawie przepisów unijnych o tranzycie zewnętrznym albo na podstawie konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej w Interlaken, pod warunkiem, że tranzyt przez nasz kraj zakończy się w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu, Szczecinie i Kołobrzegu (od 28 kwietnia), lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązujące rozporządzenie zakłada, że do 30 czerwca tego roku obowiązuje zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, zakaz przywożenia z Ukrainy do Polski produktów rolnych dotyczy: zboża, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, lnu i konopi, owoców i warzyw, produktów z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, produktów pszczelich oraz pozostałych produktów.

Od kilku tygodni rolnicy nie ustają w swoich protestach. Domagają się oni przywrócenia cła na towary pochodzące z Ukrainy.

- Chcemy cła i jakiegoś dokumentu, że to się stanie - mówił wówczas przedstawiciel AGROunii Michał Kołodziejczak.

Po spotkaniu z rolnikami w Szczecinie 13 kwietnia, Robert Telus zaznaczył, że ważną rzeczą jest, aby wyeksportować z Polski zboże, które zalega w magazynach. Jak podkreślił proces ten ma zająć trzy miesiące.