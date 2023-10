Zboże z Ukrainy - o co chodzi w konflikcie Polski z Ukrainą?

Zboże z Ukrainy. Początek konfliktu. Premier Morawiecki zapowiada embargo

Temat przedłużenia zakazu wwozu zboża z Ukrainy do Polski przewijał się w Polsce od kilku miesięcy. Pierwsza, oficjalna deklaracja padła z ust premiera Mateusza Morawieckiego 19 lipca .

- Według Unii Europejskiej 15 września mamy otworzyć granice ponownie. My tego nie zrobimy . Jesteśmy gotowi do pracy nad wspólnym rozwiązaniem. Komisja Europejska musi przyjąć perspektywę polskiego rolnika - dodał.

Zboże z Ukrainy. Pierwsze reakcje w Kijowie. Oburzenie w rządzie

"Rosja zakłóciła inicjatywę zbożową, niszcząc infrastrukturę naszych czarnomorskich portów i po raz kolejny prowokując światowy kryzys żywnościowy. W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport zboża ukraińskiego do Unii Europejskiej. To nieprzyjazne i populistyczne posunięcie, które poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy" - napisał.

"Zachęcamy naszych partnerów i Komisję Europejską do zapewnienia niezakłóconego eksportu wszystkich ukraińskich produktów rolnych do UE. To akt solidarności nie tylko z Ukrainą, ale ze światem, który polega na naszym zbożu" - dodał.