Jak ujawnił na antenie Polskiego Radia wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. Pegasusa, lider Suwerennej Polski "nie odebrał wezwania". - Z tego, co wiem, szuka go policja, żeby to wezwanie dostarczyć (...). Słyszę, że pan były minister Ziobro pojawia się w Warszawie. Gdzie mieszka, tego dokładnie nie wiem, czy za granicą, czy w swoim miejscu zamieszkania - powiedział polityk Platformy Obywatelskiej.

Zbigniew Ziobro na zwolnieniu lekarskim. "Komisja nie wie, co ma w swoich dokumentach"

Krok wiceprzewodniczącego komisji nie zyskał aprobaty Jacka Ozdoby.

- Marcin Bosacki kompromituje siebie. Pan minister Zbigniew Ziobro przedłożył odpowiednie zwolnienia lekarskie, co potwierdzał wicemarszałek Piotr Zgorzelski. Zwolnienie jest do co najmniej 7 lipca - powiedział europoseł.

Członek Zjednoczonej Prawicy dodał, że lider jego obozu "wskazał odpowiedni adres" do korespondencji.

- Robienie nagonki i chodzenie po rodzinie to kompromitacja, jak nie złośliwość urzędu w postaci policji (...) Mówienie, że minister unika (komisji - red.) świadczy o tym, że (komisja - red.) nie wie, co ma w swoich dokumentach - kontynuował polityk.

Przypomniał także, że były minister sprawiedliwości przeszedł operację i obecnie poddaje się leczeniu.

Komisja śledcza: Wezwania do Ziobry wracają jako niepodjęte

Do sprawy Zbigniewa Ziobry odniosła się także szefowa komisji śledczej.

- Usiłujemy dostarczyć zawiadomienie i wezwanie na komisję panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze, natomiast do tej pory go nie odbiera. Stąd też moja decyzja o zwróceniu się przez prokuraturę do policji, aby ustalić miejsce pobytu pana ministra i wręczyć wezwanie na komisję - powiedziała w rozmowie z PAP Magdalena Sroka.

Posłanka dodała, że "wezwania przesłane na znany komisji adres byłego ministra sprawiedliwości wracają jako niepodjęte".

Przesłuchanie byłego ministra zaplanowano na 1 lipca. Główny zainteresowany wielokrotnie zapewniał, także na antenie Polsat News, że jest gotowy zeznawać przed każdą komisją śledczą, aby ujawnić prawdę o rządach Zjednoczonej Prawicy.

