Poseł jednocześnie powiedział, kto powinien objąć przywództwo w Suwerennej Polsce. Jego zdaniem powinna to być Patrycja Kotecka-Ziobro , czyli żona byłego ministra sprawiedliwości i obecnego lidera partii.

Patrycja Kotecka-Ziobro liderką Suwerennej Polski? Tego chce Janusz Kowalski

- W tej formacji zabrakło przywództwa (...). Ufam, że to środowisko, które jest pełne znakomitych polityków, przetrwa. Zachęcam do tego szczególnie, aby pojawił się prawdziwy przywódca tej formacji. Myślę, że taką osobą jest Patrycja Kotecka-Ziobro, która w mojej ocenie ma predyspozycje do bycia najtwardszym politykiem w Polsce, jeśli chodzi o obronę przeciwko temu bezprawiu - powiedział poseł.