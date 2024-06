Odejście Janusza Kowalskiego. W tle konflikt w Suwerennej Polsce

- Jeśli chcemy efektywnie przygotować się do rządzenia, musimy pozyskać część elektoratu Konfederacji , żeby mieć 42-43 proc. potrzebne do samodzielnego rządzenia. Jesteśmy w stanie to osiągnąć tylko ciężką pracą w ramach jednej formacji - podkreśla Janusz Kowalski.

Formalne połączenie PiS i Suwerennej Polski? Decyzje jesienią

W obu prawicowych partiach można usłyszeć, że do jakiegoś przesilenia w tej sprawie może dojść jesienią, bo w przededniu ogłoszenia kandydata w wyborach prezydenckich Jarosław Kaczyński będzie chciał mieć pewność, że cały obóz jest zjednoczony i gotów do pracy na rzecz wspólnego kandydata w wyborach w 2025 roku.

- Z jednej strony byłaby to czysta formalność. Przecież i tak posłowie Suwerennej Polski startują w wyborach z komitetu PiS i pod szyldem PiS. Niewiele by się więc zmieniło - uważa jeden z posłów PiS, gdy pytamy go o pomysły zjednoczeniowe. - Z drugiej jednak umowa koalicyjna, jaką teraz mają obie formacje daje Suwerennej Polsce konkretne profity: gwarancje miejsc na listach, miejsc w zarządach województw tam, gdzie rządzi PiS i tak dalej. Pytanie, na jakich warunkach doszłoby do ewentualnego połączenia - zastanawia się nasz rozmówca.