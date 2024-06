Jak przekazał Interii poseł Dariusz Matecki, sprawa dotyczy kampanii wyborczej, gdy podczas próby wieszania plakatów doszło do incydentu.

- W Pyrzycach ktoś zerwał mój plakat wyborczy, sztab to zauważył i pojechaliśmy na miejsce, aby ponownie go zawiesić. W tym momencie jakaś kobieta poczuła się urażona, że rzekomo zaklejamy plakat innego kandydata. Wezwano na miejsce policję i spisano szczegóły tego zdarzenia - mówi nam poseł Suwerennej Polski.

Dariusz Matecki jest posłem-debiutantem. Niespełna dwa tygodnie temu polityk zyskał ogólnopolski rozgłos po tym, jak o trzeciej w nocy spacerował po dachu Sejmu. "Dziennikarze do mnie wydzwaniają. Tak, byłem na dachu hotelu sejmowego, zrobić sobie zdjęcie. Zdjęcie zrobiłem, wróciłem do pokoju. Pozdrawiam serdecznie" - pisał 14 czerwca współpracownik Zbigniewa Ziobry .

Sejmowy incydent. Dariusz Matecki "oglądał wschód" słońca z dachu

W odpowiedzi na ten incydent marszałek Sejmu stwierdził, że "doszło do poważnego naruszenia porządku na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu, to art. 22 b Regulaminu Sejmu". I zapowiedział złożeniu wniosku do prezydium o ukaranie polityka prawicy.