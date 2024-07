"Spod czerwonych serduszek i 'uśmiechniętej Polski' wyszło zło w czystej postaci - to żądza zemsty, agresja, dążenie do likwidacji opozycji" - stwierdził Zbigniew Ziobro, komentując politykę rządu Donalda Tuska. Lider Suwerennej Polski skomentował w ten sposób decyzję o uchyleniu immunitetu posła Marcina Romanowskiego. Były szef resortu sprawiedliwości mówił o działaniach "rodem z mrocznych czasów stan wojennego". Na wpis posła prawicy zareagował Tomasz Trela. "Zdrowia panie Zbyszku i do zobaczenia na komisji. Wkrótce" - napisał polityk Lewicy.