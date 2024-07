Jak czytamy we wpisie posła Nowej Lewicy, były minister sprawiedliwości ma zeznawać w związku z nielegalnym przekazaniem 25 mln złotych z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Bira Antykorupcyjnego. "Wszyscy są równi wobec prawa" - podkreślił Trela.

Komisja śledcza ds. Pegasusa. Skierowano wniosek do prokuratora generalnego

- Pan minister Zbigniew Ziobro to osoba, która odpowiadała za Funduszu Sprawiedliwości. To on był głównym dysponentem FS, dlatego dziś podjęliśmy decyzję o tym, że zwrócimy się do biegłych, by określili nam termin i okoliczności przesłuchania Zbigniewa Ziobro, który w naszej ocenie powinien być ostatnim świadkiem w zakresie badania wątku dotyczącego zakupu systemu Pegasus - dookreśliła Magdalena Sroka.