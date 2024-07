Decyzja posłów była tożsama z rekomendacją sejmowej Komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Przewodniczący tego gremium przypomniał na sali plenarnej, że prokuratura, kierując swój wniosek do niższej izby parlamentu, zamierza postawić Marcinowi Romanowskiemu łącznie 11 zarzutów, związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

"W związku z decyzją sejmu, wbrew narracji prokuratury, nie zamierzam destabilizować żadnego postępowania czy uciekać. Ani mdleć. Jestem gotowy ustosunkować się do tych bezzasadnych, umotywowanych polityczną zemstą zarzutów , które są mi stawiane przez osoby, które i tak nie są uprawnione do tych działań ze względu na nieprawidłowe powołanie" - skomentował zaraz po głosowaniu poseł Marcin Romanowski.

Marcin Romanowski bez immunitetu. Wkrótce usłyszy zarzuty

- To skandal, domagamy się obecności Adama Bodnara, niech minister sprawiedliwości odniesie się do tej skandalicznej sytuacji - powiedział w czasie zgłaszania wniosku formalnego o przerwę polityk PiS. Propozycja przedstawiciela Zjednoczonej Prawicy upadła.

Fundusz Sprawiedliwości. Ujawniono nagrania z gabinetów

Na ujawnionych taśmach można było usłyszeć, jak ówczesny minister miał ustalać z góry zwycięzców konkursów na milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, jeszcze zanim formalnie zostały ogłoszone. Nagrania mają też wskazywać na to, że niektóre konkursy były ogłaszane pod konkretne fundacje związane z ówczesną Solidarną (obecnie Suwerenną) Polską, prawicowymi mediami oraz organizacjami związanymi z Kościołem.

Zdaniem posła Suwerennej Polski wniosek o odebranie mu immunitetu i aresztowanie w związku z Funduszem Sprawiedliwości to polityczna "ustawka" i "zemsta Tuska i Giertycha".

- W żaden sposób prokuratura nie podnosi, że te środki (z Funduszu Sprawiedliwości - red.) zostały zdefraudowane, czyli że te podmioty nie wywiązywały się ze swoich obowiązków. (...). Jeśli jakieś środki były nieprawidłowo wydatkowane, to była wszczynana kontrola i jeśli zarzuty się potwierdziły, to środki były zwracane, a w skrajnych przypadkach mieliśmy do czynienia z wypowiedzeniem umów - bronił się podczas sejmowej komisji Marcin Romanowski.