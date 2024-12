Afera wizowa. Komisja o "visa shoppingu" i "korupcjogennym procederze"

W raporcie końcowym komisji stwierdzono, że Polska była wykorzystywana w procedurze "visa shopping" , polegającej na wyszukiwaniu najłatwiejszych sposobów dotarcia do państw strefy Schengen. "Brak strategii migracyjnej, wydawanie przez wysokich urzędników MSZ poleceń ograniczających rolę konsulów, wsparcie dla konkretnych firm i osób ubiegających się o wizy, stosowanie pozaprawnych 'szybkich ścieżek' stały się codzienną praktyką" - oceniono.

Wskazano też, że w MSZ powstał "korupcjogenny proceder" forsowania list osób ubiegających się o wizy, którym patronował ówczesny wiceminister Piotr Wawrzyk . "W śledztwie prowadzonym przez PK w Lublinie zarzuty postawiono 9 osobom. Piotr Wawrzyk i jego współpracownik Edgar Kobos mają przedstawione zarzuty . Listy Edgara Kobosa obejmowały 607 osób, spośród których 358 osób uzyskało wizy, pomimo niespełnienia warunków do uzyskania wizy pozwalającej na wjazd na terytorium RP" - zauważono.

Zawiadomienia do prokuratury na polityków PiS. Na liście Mateusz Morawiecki

Z kolei wiceprezes PiS i były premier Mateusz Morawiecki i była minister rozwoju Jadwiga Emilewicz - według komisji - nadużyli swoich uprawnień i nie dopełnili ciążących na nich obowiązków , dopuszczając do ogłoszenia, natychmiastowego wdrożenia w życie i realizacji - bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, nieopisanego w żadnym dokumencie - programu Poland.Business Harbour. Program zakładał uproszczoną procedurę wizową dla firm, startupów i specjalistów IT. Za realizację programu komisja sformułowała zawiadomienie na byłą pełnomocniczkę premiera ds. GovTech Justynę Orłowską .

Kolejne zawiadomienie do prokuratury dotyczy byłego dyrektora generalnego Służby Zagranicznej Macieja Karasińskiego , który - zdaniem komisji - nadużył udzielonych mu uprawnień, zawierając umowę najmu na potrzeby Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi oraz umowę najmu na potrzeby Centrum Informacji Konsularnej w Kielcach , w obu wypadkach na niekorzystnych warunkach.

Z kolei zawiadomienia na byłych dyrektorów Departamentu Konsularnego MSZ: Marcina Jakubowskiego i Beatę Brzywczy dotyczą m.in. kierowania do konsulów RP "zawoalowanych poleceń" wydania wiz dla wskazanych osób i wywierania w sposób nieuprawniony presji na konsulach.

"Niedopełnienie obowiązków". Oskarżenia pod adresem Mariusza Kamińskiego

Komisja kieruje też zawiadomienia do prokuratury na byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i byłego szefa CBA Andrzeja Stróżnego za niedopełnienie przez nich obowiązków po uzyskaniu w lipcu 2022 r. informacji o procederze przestępczym przy legalizacji pobytu cudzoziemców w MSZ.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili do raportu zdanie odrębne - liczące ponad 30 stron ich stanowisko podsumowujące prace komisji. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówił, że sprawa nieprawidłowości dotyczących wiz była wykryta jeszcze za rządów PiS i "to była sprawa drobna". - Z tego próbowano zrobić aferę, ale dziś są to odgrzewane kotlety - oceniał.