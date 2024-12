W piątek 13 grudnia przypada pierwsza rocznica powołania rządu Donalda Tuska . Szef klubu PiS pytany o to, jak ocenia ten rok, wskazał, że dużo osób jest rozczarowanych działaniami rządu.

Dopytywany, co ma na myśli, Błaszczak powiedział, że "Donald Tusk i jego gabinet brzydzą się ciężką pracą - tak było zawsze". - W tej kadencji dodatkowo doszły jeszcze napięcia wewnątrzkoalicyjne. To połączenie totalnie sparaliżowało możliwość wprowadzania jakichkolwiek konstruktywnych programów prospołecznych czy prorozwojowych. To najbardziej leniwy i indolentny rząd w historii - ocenił.