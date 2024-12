- To bardzo zły rok dla Polski, dla polskiego budżetu. Będzie zadłużony na skalę niewyobrażalną, przyszłe pokolenia będą to wszystko spłacały - powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, na której PiS zorganizował swoje podsumowanie roku rządów Donalda Tuska .

- Mnóstwo błędów w obszarze rozwoju, służby zdrowia, edukacji. Czas zatrzymać zły rząd Tuska. Czas zatrzymać zły rok. On się już dzisiaj kończy. 13 grudnia, symboliczna data. To moment, kiedy możemy powiedzieć wobec wielu błędów, wielu mankamentów, defektów tego rządu, że czasy się zmieniają, ale niestety metody i błędy te same jak w pamiętnym roku, kiedy wprowadzony został stan wojenny - stwierdził były premier.