- Rządzi grupa ludzi, którzy nie wierzą w ideę i nie cenią idei Polski niepodległej , nie cenią prawdy, prawa, w tym także konstytucji, można powiedzieć, całkowicie ją ignorują i to wszystko składa się na sytuację, którą można określić jako nihilizm, to są nihiliści - odpowiedział prezes PiS.

Sytuacja na granicy. Jarosław Kaczyński krytykuje szefa MON

- W tej chwili tam jest sześć tysięcy żołnierzy i inne siły nie zostały istotnie wzmocnione. To oznacza, że ta granica została osłabiona , jeśli chodzi o obronę. Tu są potrzebni żołnierze, funkcjonariusze SG i policjanci - dodał. Polityk mówił także o sprawie zatrzymania polskich wojskowych na granicy i surowo ocenił działanie zespołu prokuratorów, który miał do tego doprowadzić.

- (Za naszych czasów - red.) była jasna zasada: murem za polskim mundurem, a teraz jest raczej zasada: z aktem oskarżenia na polski mundur. To nie jest przypadek - stwierdził lider Zjednoczonej Prawicy . Surowo ocenił też działania szefa MON wobec aktywistów w strefie przygranicznej. - Tam są wpuszczeni tak zwani aktywiści , którzy pomagają w tym, żeby granicę przekraczać. Zupełne horrendum. A co robi pan minister obrony? Dobry człowiek, prosi , żeby już tego nie robili - komentował prezes PiS.

Jarosław Kaczyński ostro o działaniach władz. "To jest rząd zewnętrzny"

Jarosław Kaczyński skomentował także incydent z niemiecką policją i imigrantami na zachodniej granicy. - Robią to w sposób bezczelny (...), rządzą ci, którzy się Niemcom podporządkowują i myślą, że trzeba się bardzo, bardzo nisko kłaniać - powiedział. - Żadnej ostrej reakcji nie ma , wystarczyło sześć miesięcy, by stracona została kontrola nad granicami, a przynajmniej radykalnie osłabiona - dodał.

- Likwidacja polityki kulturalnej sprowadza się do wprowadzania do obiegu różnego rodzaju treści o charakterze skrajnie wulgarnym, odrzucających względy kulturalne (...), To się kojarzy z rożnego rodzaju wydarzeniami z czasów okupacji, no ale okupacji jeszcze nie ma, wszystko robione jest polskimi rękami - mówił Kaczyński.