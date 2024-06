Zarzuty prezesa PiS. "PO zamienia demokrację na manipulację"

- Ten proces (szkodzenia państwu - red.) przyjął już charakter nieporównywalnie bardziej zaawansowany i groźniejszy (...) Wielkim szkodzeniem państwu jest łamanie prawa i przyjmowanie, że prawem jest to, co my uważamy za prawo (...) Dzisiaj ta formacja swoimi działaniami państwo demoluje - powiedział Jarosław Kaczyński, oceniając rząd Donalda Tuska.