Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewnił europejskich sojuszników, że USA utrzymają sankcje wobec Moskwy co najmniej do czasu osiągnięcia porozumienia kończącego wojnę w Ukrainie - o tym poinformował Bloomberg.

Rosja chce przekonać USA do wspólnych interesów

Widać jednak, że Rosja próbuje przekonać do siebie Stany Zjednoczone. Portal The Moscow Times zdradził, że Rosja zaproponowała USA umowę dotyczącą rosyjskich zasobów naturalnych i dostępu do Arktyki. Dyrektor generalny Rosyjskiego Funduszu Bezpośrednich Inwestycji Kirill Dmitriew stwierdził, że szczególnie zainteresowane wspólnymi projektami mogą być amerykańskie firmy naftowe.