Tomczyk o "sabotażu Macierewicza na własnej armii". Będzie zawiadomienie

Jak podkreślił wiceszef MON, dwa lata wcześniej doszło do aneksji Krymu. - Gdyby w wtedy doszło do konfliktu zbrojnego, żołnierze Wojska Polskiego musieliby uczestniczyć w działaniach zbrojnych w dresach. Nie mieliśmy w roku 2016 i 2017 możliwości zabezpieczenia żołnierzy jeśli chodzi o mundury, nie mówiąc już o tym, jak miałoby wyglądać zabezpieczenie rezerwy - wyjaśnił.

Cezary Tomczyk rozlicza Antoniego Macierewicza. "Utrata wizerunkowa żołnierzy"

Jak dodał, doprowadziło to do sytuacji, w których trzeba było wybierać, który żołnierz otrzyma mundur, a który nie. - Mundury pojechały do kontyngentów zagranicznych, jednostek WOT, a wojska operacyjne w Wojsku Polskim zostały pozbawione możliwości umundurowania - tłumaczył. Zdaniem wiceszefa MON skutkowało to również utratą stratą wizerunkową żołnierzy.