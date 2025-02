Donald Tusk komentuje napięcia wokół Ukrainy. W tle Rijad i słowa Donalda Trumpa

We wtorek szefowie dyplomacji USA i Rosji spotkali się w Rijadzie, gdzie mieli ustalić wstępny i ramowy, trzyetapowy plan pokojowy . Ma on przewidywać zawieszenie broni, przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Ukrainie i podpisanie traktatu już z nowymi władzami w Kijowie.

Tego samego dnia wieczorem do rosyjskiej propozycji przeprowadzenia głosowania pozytywnie odniósł się Donald Trump , który jednocześnie podważył mandat prezydenta Ukrainy.

W środę natomiast republikanin nazwał Wołodymyra Zełenskiego "dyktatorem". "Lepiej niech coś szybko zrobi, bo nie będzie miał już kraju" - stwierdził w swoich mediach społecznościowych, odnosząc się do swojego ukraińskiego odpowiednika.

Ukraina. Wołodymyr Zełenski: Współpraca z USA powinna pozostać konstruktywna

Tymczasem lider władz w Kijowie podziękował w środę wieczorem prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi za niesłabnące wsparcie. " Europa potrzebuje niezawodnego i trwałego pokoju - takiego, który można zapewnić i zbudować tylko na silnych gwarancjach bezpieczeństwa. (...) Francja ceni wolność tak samo jak my do" - stwierdził.

Wołodymyr Zełenski zwrócił się także do brytyjskiego premiera Keira Starmera. "Rola Wielkiej Brytanii w umacnianiu obrony i bezpieczeństwa Europy jest dla nas ważna. (...) Wsparcie Wielkiej Brytanii rzeczywiście ma znaczenie i nigdy nie zapomnimy szacunku, jaki Brytyjczycy okazali Ukrainie i naszym obywatelom" - podkreślił.

W odniesieniu do napięć w relacjach z USA prezydent Ukrainy napisał w swoich mediach społecznościowych, że w czwartek spotka się z wysłannikiem Donalda Trumpa gen. Keithem Kelloggiem , który w środę przybył do Kijowa .

"To niezwykle ważne, aby dyskusja i nasza całościowa współpraca ze Stanami Zjednoczonymi pozostała konstruktywna. Razem z Ameryką i Europą pokój może być bezpieczniejszy, a to jest nasz cel. Ale co najważniejsze, ten cel musi być dzielony przez naszych partnerów, a nie tylko przez nas" - podkreślił.