Do sieci trafiło nagranie, na którym usiłowali oni skierować rybę z powrotem do morza. Ta jednak wciąż próbowała wrócić na brzeg. Pojawienie się ryby w przeszłości było odczytywane jako zły omen, w mitologii japońskiej ryba była nazywana "posłańcem boga mórz" .

Wstęgor królewski osiąga do ośmiu metrów długości, waga jego ciała dochodzi do 272 kilogramów. Gatunek żyje na głębokości do 1000 metrów.