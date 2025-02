Macierewicz nawiązał do katastrofy w Smoleńsku. "To oczywisty dowód"

Antoni Macierewicz skomentował wypadek samolotu w Toronto, nawiązując przy tym do katastrofy smoleńskiej z 2010 roku. "To oczywisty dowód na to, jak wyglądałby samolot prezydenta, gdyby nie było wybuchów wewnątrz kabiny przed kontaktem z ziemią" - ocenił były szef MON. Jak dodał, ma nadzieję, że zostanie to wykorzystane przed odpowiednie osoby "by udowodnić światu, jak było naprawdę". Obecny rząd już w październiku 2024 roku wydał negatywną opinię na temat działań grupy Macierewicza wyjaśniającej katastrofę sprzed niemal 15 lat.