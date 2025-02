Do ataku na przepompownię ropy położoną w Kraju Krasnodarskim na terytorium Rosji doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Stacja została wyłączona z eksploatacji, a jej naprawa - jak przekazał portal Informburo - może potrwać nawet do dwóch miesięcy.

Ukraina trafiła przepompownię ropy na terenie Rosji. Kazachstan reaguje

CPC to główny szlak dostaw ropy do Kazachstanu i eksportu na rynek globalny. Konsorcjum transportuje tą drogą ropę naftową najpierw przez rurociąg lądowy, który dostarcza surowiec do terminalu tankowców nad Morzem Czarnym w pobliżu rosyjskiego portu Noworosyjsk w Kraju Krasnodarskim. Zabiera również rosyjskie baryłki, które trafiają do stacji pomp Komsomolskaja w pobliżu Morza Kaspijskiego i do stacji Kropotkinskaja. To właśnie ostatnia z nich została trafiona przez ukraińskie drony.