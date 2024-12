Jarosław Kaczyński stawił się w prokuraturze, gdzie ma zeznawać w charakterze świadka w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o list z 2019 roku, który miał napisać do ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Nie mam wam nic do powiedzenia - mówił do zebranych przed prokuraturą dziennikarzy Jarosław Kaczyński.