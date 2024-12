Wymowna reakcja Kaczyńskiego po głosowaniu. "Niech pani nie żartuje"

Decyzja to pokłosie wniosków, jakie złożono z uwagi na wydarzenia podczas miesięcznic smoleńskich . Parlamentarzyści przegłosowali wniosek oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komosy , który zarzuca prezesowi PiS, że ten go pobił.

Uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. "Spodziewałem się"

Po wyjściu z sali sejmowej Jarosław Kaczyński porozmawiał krótko z dziennikarzami i przyznał, że takiej decyzji "spodziewał się". - To ludzie, którzy popierają "lumpów", bo ten człowiek, który to robił, został w pewnym momencie ukarany za to bardzo łagodnie, jeszcze go cięższe kary spotkają - powiedział.