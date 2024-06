Wiceszef MON uderza w Tuska. "To jest absolutny absurd"

- Jeżeli ktoś naprawdę wyobraża sobie, że naszym zadaniem powinno być strzelanie do imigrantów, tak jak to chce Konfederacja, to chce wojny z Białorusią - skomentował wiceszef MON Paweł Zalewski. Według niego poluzowywanie zasad użycia broni nie powinno mieć miejsca. - Jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek zmiany - dodał.