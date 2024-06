- Jeśli mamy do czynienia z wydarzeniem, które ma duże reperkusje społeczne, jeszcze tego samego dnia dowiaduje się o tym Prokuratura Krajowa. Dzwoni właściwy prokurator okręgowy czy regionalny i informuje o sprawie. Potem przesyła pierwszą notatkę, ksera czynności procesowych trafiają do Warszawy. Podkreślam, jeszcze tego samego dnia lub kolejnego! Wtedy, zastępca prokuratora generalnego nadzorujący sprawę, może na bieżąco podjąć skuteczne działania nadzorcze i interweniować. Nie byłoby to możliwe, gdyby otrzymał tę informację po wielu tygodniach od zaistnienia zdarzenia tak jak to miało miejsce w przypadku Janeczka.

- Co ważne, to była tylko informacja lakoniczna i ogólna. Bez dostępu do akt sprawy, bieżących protokołów i tak dalej. Zresztą, nawet gdyby miał do nich dostęp, co Janeczek mógł zrobić, żeby pomóc tym żołnierzom? Nie mógł mieć wpływu na to, co stało się wiele tygodni wcześniej: zakucie w kajdanki, zarzuty, upokorzenia. Z tego co wiem, jeszcze wczoraj i dzisiaj Janeczek domagał się dostępu do akt sprawy i ich nie dostał. I nawet dzisiaj się to nie zmieniło!