Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu zapowiada kolejne kroki. Chodzi o regulamin

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Członkowie Trybunału Stanu - Przemysław Rosati i wiceprzewodniczący organu Jacek Dubois - zapowiedzieli w poniedziałek złożenie wniosku o zwołanie posiedzenia TS w pełnym składzie w celu zmiany regulaminu Trybunału. Prawnicy będą się domagać "wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji, które zostały w sposób bezprawnie podjęte". To pokłosie umorzenia sprawy uchylenia immunitetu przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej.

Jacek Dubois odniósł się do umorzenia sprawy Małgorzaty Manowskiej
Jacek Dubois odniósł się do umorzenia sprawy Małgorzaty ManowskiejZbyszek Kaczmarek Agencja FORUM

W skrócie

  • Trybunał Stanu umorzył postępowanie w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej z powodu braku kworum i uprawnionego oskarżyciela.
  • Wiceprzewodniczący Jacek Dubois skrytykował działania przewodniczącego Piotra Andrzejewskiego oraz proceduralne decyzje blokujące rozpoznanie wniosku.
  • Premier Donald Tusk obarczył odpowiedzialnością za obecną sytuację poprzednią ekipę rządzącą i zwrócił uwagę na chaos oraz konflikty w obrębie Trybunału Stanu.
Trzyosobowy skład Trybunału Stanu umorzył w czwartek postępowanie ws. wniosku prokuratury dotyczącego uchylenia immunitetu I prezes Sądu Najwyższego oraz przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzacie Manowskiej.

W składzie było trzech sędziów TS: Piotr Andrzejewski (przewodniczący), Piotr Sak i Józef Zych. Sędzia Sak podał, że powodem umorzenia był brak kworum oraz brak uprawnionego oskarżyciela. Do sprawy odniósł się w poniedziałek wiceprzewodniczący Trybunału Stanu Jacek Dubois.

- Doszło do rzeczy absolutnie niebywałej, kiedy polityk postanowił wystąpić przeciwko państwu i sparaliżować instytucję konstytucyjną, jaką jest Trybunał Stanu. Robi to w konkretnym celu - aby osoba, która powinna być skonfrontowana z wymiarem sprawiedliwości, pani prezes Manowska, nie mogła być skonfrontowana, a wniosek o uchylenie jej immunitetu nie został rozpoznany - powiedział na początku konferencji prasowej.

Mecenas Dubois wyjaśnił, że w chwili pojawienia się wniosku u uchylenie immunitetu członkowi Trybunału Stanu, "jedynym organem, który może taki wniosek rozpoznać, jest Trybunał Stanu". - On działa w pełnym składzie, bez osoby, której dotyczy ten wniosek - dodał.

Sprawa immunitetu Małgorzaty Manowskiej umorzona. Jacek Dubois: Absurdalne postanowienie

Jak wspomniał mecenas, z przyczyn proceduralnych ostatnie posiedzenie zostało odroczone na poniedziałek. - Przybyliśmy tu (dzisiaj) w pełnym przekonaniu, że Trybunał Stanu jako organ konstytucyjny będzie mógł funkcjonować. (…) Niestety (...) po pierwsze pan wiceprzewodniczący Piotr Andrzejewski odwołał ten termin, co powoduje, że (...) z punktu widzenia proceduralnego nie byłyby zawiadomione wszystkie osoby (…), po drugie omówiono nam jakiejkolwiek sali (…), po trzecie pan Andrzejewski podjął próbę zakończenia tej sprawy, wydając absurdalne postanowienie o umorzeniu w składzie trzyosobowym, nieznanym ustawie - wymieniał Dubois. Zaznaczył, że postanowienie o umorzeniu "nie ma żadnej mocy prawnej".

- O wszystkich tych okolicznościach powiadomiliśmy ministra sprawiedliwości i marszałka Sejmu - przekazał w poniedziałek wiceprzewodniczący Trybunału i dodał, że w związku z zaistniałą sytuacją wystąpiono także o zwołanie posiedzenia TS, w celu zmiany regulaminu w ten sposób, by podobne okoliczności nie mogły zaistnieć oraz w celu "wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji, które zostały w sposób bezprawnie podjęte".

- Dziś wszystko, co się dzieje w Trybunale - biorąc pod uwagę regulamin i jego obecne brzmienie - powoduje sytuację, w której tak naprawdę jedna osoba decyduje o wszystkim - wtórował mecenasowi Dubois członek Trybunału Stanu Przemysław Rosati, podkreślając potrzebę uchwalenia nowego regulaminu.

    Burza Trybunale Stanu. Donald Tusk: Moi poprzednicy rozwalili Trybunał Stanu w sposób bezwzględny

    O sytuację w Trybunale Stanu pytany był w poniedziałek także premier Donald Tusk. W odpowiedzi szef rządu wskazał na odpowiedzialność poprzedniej ekipy rządzącej, podkreślając, że "rozwalili" oni tę instytucję "w sposób bezwzględny".

    - Byli z siebie bardzo zadowoleni. Patrzyłem na prezydenta (Andrzeja) Dudę, jaki był zachwycony tym, co zrobił, na prezesa (Jarosława) Kaczyńskiego. Zdewastowali kompletnie system prawny w Polsce. I później mamy takie widowiska jak z panem (sędzią TS) Piotrem Andrzejewskim i z bójką, niemalże, w Trybunale - powiedział.

    Tusk dodał, że "to nie jest pierwszy, to nie jest trzeci przypadek, który pokazuje, co oni (poprzednicy) zrobili z wymiarem sprawiedliwości w Polsce i jacy ludzie tam w tej chwili odgrywają te główne role".

    Awantura w Trybunale Stanu. "Proszę zamilknąć"

    Premier nawiązał w ten sposób posiedzenia Trybunału Stanu z 3 września, które miało być poświęcone sprawie immunitetu prezes Manowskiej. Doszło wówczas do awantury, m.in. między Piotrem Andrzejewskim i Jackiem Dubois. - Proszę zamilknąć, ja nie jestem przyzwyczajony do politycznych cyrków. Będziecie odpowiadać dyscyplinarnie - krzyczał Andrzejewski. Chwilę później sędzia wstał i ruszył w kierunku wyjścia, popychając krzesło na którym siedział inny członek Trybunału Stanu.

