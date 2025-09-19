W skrócie Prokuratura Krajowa uznała decyzję o umorzeniu postępowania ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej za niezasadną i zapowiada dalsze działania.

Wątpliwości co do bezstronności członków Trybunału Stanu oraz kwestie kworum wywołały kontrowersje proceduralne.

Manowska podkreśla swoją gotowość do stawienia się przed sądem, jednak nie zamierza zrzekać się immunitetu.

Prokuratura Krajowa przypomniała, że w czwartek 18 września odbyło się posiedzenie Trybunału Stanu w składzie: Piotr Andrzejewski (przewodniczący), Piotr Sak i Józef Zych, które dotyczyło rozpoznania wniosku PK "o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie Przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia trzech przestępstw".

Jak czytamy w komunikacie prokuratury, prok. Zbigniew Synak z WSW PK podtrzymał złożony w dniu 16 września 2025 r. wniosek o wyłączenie od rozpoznania tej sprawy członków Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka.

Powodem wniosku o wyłączenie były "uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności".

Prokuratura Krajowa wydała komunikat. Chodzi o immunitet Małgorzaty Manowskiej

Prokurator złożył także wniosek o odroczenie posiedzenia i skierowanie sprawy na posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu.

Prokuratura wskazuje, że celem przełożenia terminu posiedzenia było "rozpoznanie wniosku o wyłączenie" oraz "rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych dotyczących możliwości odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. o wyłączeniu sędziów".

Z kolei pełnomocnik Małgorzaty Manowskiej "złożył wniosek o wyłączenie sędziego Józefa Zycha oraz o odroczenie posiedzenia".

Po przerwie przewodniczący Piotr Andrzejewski ogłosił postanowienie, w którym zdecydowano o umorzeniu sprawy, której dotyczył wniosek PK o podjęcie uchwały, która umożliwiałaby pociągnięcie Przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej do odpowiedzialności karnej, na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 i 11 k.p.k., "wobec niespełnienia kworum i braku wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela".

W postanowieniu zawarto również oddalenie wniosku o wyłączenie członków Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka. Jako powód podano: "brak wniosku pochodzącego od uprawnionego oskarżyciela".

Oddalono także wniosek pełnomocnika Małgorzaty Manowskiej o wyłączenie sędziego Józefa Zycha.

Trybunał Stanu zdecydował w sprawie Manowskiej. "Postanowienie niezasadne"

Z kolei sędzia Józef Zych złożył odrębne zdanie do postanowienia o umorzeniu i jego uzasadnienia.

Zwrócił on uwagę na konieczność skierowania sprawy na posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu, aby doprowadzić do rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych dotyczących możliwości odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. o wyłączeniu sędziów.

Prok. Zbigniew Synak uznał powyższe postanowienie za niezasadne.

Jak wskazuje PK, "wniosek o uchylenie immunitetu i wniosek o wyłączenie Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka pochodziły od uprawnionego oskarżyciela".

"Zgodnie z przepisami wniosek o uchylenie immunitetu (a tym bardziej incydentalny wniosek o wyłączenie sędziego) może pochodzić od prokuratora. Może to być każdy prokurator (...). Wniosek o uchylenie immunitetu został złożony przez prokuratora Dariusza Makowskiego. Dariusz Makowski jest prokuratorem" - czytamy w komunikacie.

Komunikat PK ws. Manowskiej. "Istnieje kworum umożliwiające rozpoznanie wniosku"

Prokuratura Krajowa wskazuje również, że "w sprawie istnieje kworum umożliwiające rozpoznanie wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej".

"Tworzy je pełny skład Trybunału Stanu, z wyłączeniem osoby, której dotyczy wniosek. Wystarczający skład był obecny na posiedzeniu Trybunału Stanu w dniu 3 września 2025 r." - wskazuje PK.

Prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej tłumaczy w oświadczeniu, że pogląd o braku kworum, przedstawiony przez Piotra Andrzejewskiego i Piotra Saka, stanowi konsekwencję niezasadnego i niewywołującego skutków prawnych postanowienia tych samych dwóch członków o wyłączeniu 12 osób ze składu.

"Tak więc Piotr Andrzejewski i Piotr Sak w dniu 29 sierpnia niezasadnie wyłączyli od udziału w rozpoznaniu sprawy 12 członków Trybunału, a następnie postępowanie umorzyli z powodu braku kworum wynikającego z ww. wyłączenia. Przy czym decyzję tę podejmowali pomimo złożonego i nierozpoznanego wniosku o ich wyłączenie" - czytamy.

Prokuratura Krajowa wydała komunikat ws. Manowskiej. "Wykluczenie jawności"

PK zwraca uwagę, że wykluczenie jawności rozprawy przed Trybunałem Stanu może uzasadniać wyłącznie wzgląd na bezpieczeństwo państwa lub ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne".

"W niniejszej sprawie nie ma informacji niejawnych, w tym w szczególności o klauzuli 'tajne' lub 'ściśle tajne'. Nie występują również żadne okoliczności dotyczące 'bezpieczeństwa państwa'. Sprawa dotyczy wniosku o uchylenie immunitetu funkcjonariuszowi publicznemu w związku z podejrzeniem popełnienia trzech przestępstw urzędniczych związanych z zajmowanymi funkcjami, a wszystkie najważniejsze okoliczności faktyczne dotyczące tej sprawy są jawne i publicznie znane" - tłumaczy rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Prokuratura Krajowa uznała, że postanowienie z 18 września, a także to z 29 sierpnia 2025, za "całkowicie niezasadne, pozbawione realnych podstaw prawnych oraz stanowiące niedopuszczalną formę procedowania wniosku z dnia 16 lipca 2025 roku".

"PK będzie konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów (Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego) na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej" - zadeklarowano w komunikacie PK.

Uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Trzy zarzuty karne

O uchylenie immunitetu Manowskiej w połowie lipca zawnioskowała Prokuratura Krajowa, chcąc postawić jej trzy zarzuty karne.

Chodzi o przekroczenie uprawnień przy uznaniu ważności głosowań Kolegium Sądu Najwyższego mimo braku kworum, niedopełnienie obowiązków związane z niezwołaniem w terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu oraz niewykonanie prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

W ocenie Manowskiej nie ma żadnych podstaw, żeby uchylić jej immunitet. - Oczywiście z otwartą przyłbicą stanę przed sądem i przed Trybunałem Stanu. Natomiast nie zamierzam żadnych takich manewrów robić, jak zrzeczenie się immunitetu, bo po pierwsze jest to prawnie niedopuszczalne, a po drugie nie uważam, żebym cokolwiek złego zrobiła - stwierdziła w lipcu w jednym z wywiadów.

Sprawa Małgorzaty Manowskiej. Wniosek o uchylenie immunitetu

Wniosek o uchylenie immunitetu poza Trybunałem Stanu trafił też do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, gdzie toczy się odrębne postępowanie. Wynika to z faktu, że Manowska piastuje funkcję I prezes SN oraz przewodniczącej TS, gdyż I prezes SN jest przewodniczącym TS z mocy prawa.

Wobec tego w przypadku zamiaru pociągnięcia Manowskiej do odpowiedzialności należy uzyskać zgodę Trybunału Stanu oraz właściwego sądu dyscyplinarnego, w tym przypadku Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, zgodę na pociągnięcie członka trybunału do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności wyraża, w drodze uchwały, sam Trybunał Stanu, z wyłączeniem członka trybunału, którego wniosek dotyczy. Uchwała ta zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Trybunału Stanu.

Zgodnie z konstytucją Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, jego dwóch zastępców i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.

