Postępowanie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej zostało umorzone - potwierdził sędzia TS Piotr Sak i pełnomocnik oskarżonej, adwokat Bartosz Lewandowski.

Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej obejmuje trzy wątki, w tym m.in. niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu w sprawie jego regulaminu. Postępowanie zainicjowało ponad rok temu pismo ośmiorga sędziów TS, które skierowali m.in. do prokuratora krajowego.

Rosati: Posiedzenie w sprawie immunitetu Manowskiej jest bezprawne

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, wyłączony z rozpoznawania sprawy przez trzyosobowy skład TS, podkreślił, że w razie odmowy uchylenia immunitetu lub umorzenia postępowania sprawa zostanie zgłoszona do prokuratury.

- Będziemy konsekwentnie domagali się egzekwowania prawa w tej sprawie i nie zamierzamy się cofnąć. To znaczy, zamierzamy konsekwentnie podejmować działania, które będą miały na celu to, aby prawo w tej sprawie triumfowało, tak jak wynika to z przepisów - podkreślił w TVN24.

- Miejmy świadomość tego, że jest to posiedzenie absolutnie bezprawne - powiedział. Jak wyjaśnił, wszelkie czynności dotyczące immunitetu ma prawo przeprowadzać tylko pełny skład Trybunału Stanu. - W tym wypadku jest to 18 osób, dlatego że jedna osoba jest wyłączona z mocy ustawy i to jest Pani Manowska, której wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy - dodał.

Pytany, czy będzie obecny na czwartkowym posiedzeniu, odpowiedział, że nie wybiera się na nie, ponieważ nie ma możliwości wejścia na salę J, w której posiedzenie ma się odbyć. - To jest sala mocno strzeżona w Sądzie Najwyższym z kontrolowanym dostępem, czyli mówiąc krótko, nikt kto nie jest zaproszony lub dopuszczony nie wejdzie na tę salę - wytłumaczył. O samym posiedzeniu - jak mówił - dowiedział się od dziennikarzy.

Wcześniej TS miał zająć się sprawą 3 września, ale doszło wtedy do awantury na sali rozpraw, u której źródeł była kwestia sędziów TS mogących orzekać. Do posiedzenia wyznaczono skład trzech sędziów pod przewodnictwem wiceszefa TS Piotra Andrzejewskiego, z udziałem Józefa Zycha i Piotra Saka.

Na wniosek obrony Manowskiej, wyłączono 12 sędziów z orzekania (orzekać ws. immunitetu członka TS może co najmniej 2/3 składu Trybunału, czyli minimum 13 osób). Obrona argumentowała, że 12 sędziów TS przesłuchanych przez prokuraturę w charakterze świadków nie może uczestniczyć w rozpoznaniu sprawy.

Prokuratura chce uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej

W lipcu Prokuratura Krajowa wystąpiła o uchylenie immunitetu I prezes Sądu Najwyższego i przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej. Śledczy zarzucają jej m.in. niedopełnienie obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w celu uchylenia jego obecnego regulaminu oraz uchwalenia nowego.

Prokuratura wskazuje też na inne możliwe naruszenia - uznanie ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum oraz niewykonanie prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały ówczesnej Izby Dyscyplinarnej SN o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Olsztyński sąd przychylił się wówczas do wniosku o wstrzymanie skuteczności i wykonalności tej uchwały SN.

