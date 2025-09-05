W skrócie Rzecznik dyscyplinarny adwokatury zainicjował postępowanie sprawdzające wobec adw. Piotra Andrzejewskiego po incydencie na posiedzeniu Trybunału Stanu.

Podczas posiedzenia doszło do awantury związanej ze składem orzekającym oraz słownych utarczek między sędziami.

Działania Andrzejewskiego będą analizowane pod kątem ewentualnego naruszenia zasad etyki adwokackiej.

O wniosku rzecznika dyscyplinarnego adwokatury adw. Ewy Krasowskiej poinformowała w piątek Naczelna Rada Adwokacka. Jak podano, postanowienie zapadło w ramach przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym.

Do pisma załączono nagranie z posiedzenia TS, które stanowi materiał dowodowy wstępnie analizowany przez organy dyscyplinarne. Jako właściwa do rozpoznania sprawy została wskazana Warszawska Izba Adwokacka.

Adw. Piotr Andrzejewski pod lupą Izby Adwokackiej. Pokłosie incydentu w Trybunale Stanu

NRA zaznaczyła, że postępowanie sprawdzające jest pierwszym etapem postępowania dyscyplinarnego. Jego celem jest ustalenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia dalszego dochodzenia dyscyplinarnego.

"Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej oceni, czy zachowanie adw. Piotra Andrzejewskiego podczas posiedzenia mogło stanowić naruszenie zasad etyki adwokackiej" - przekazano.

Przypomniano też, że zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej, adwokat odpowiada dyscyplinarnie za uchybienia etyce adwokackiej lub naruszenie godności zawodu nie tylko w działalności zawodowej, ale również w życiu publicznym i prywatnym. Naruszeniem godności zawodu jest każde zachowanie, które może poniżyć adwokata w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do zawodu.

Awantura na posiedzeniu Trybunału Stanu. "Obowiązuje kultura na tej sali"

Podczas środowego posiedzenia Trybunału Stanu w sprawie immunitetu przewodniczącej tego Trybunału, I prezes SN Małgorzaty Manowskiej doszło do awantury, u źródeł której była kwestia sędziów TS mogących orzekać. Do posiedzenia wyznaczono skład trzech sędziów pod przewodnictwem wiceszefa TS Piotra Andrzejewskiego, z udziałem Józefa Zycha i Piotra Saka.

Wcześniej, na wniosek obrony Manowskiej, wyłączono 12 sędziów z orzekania (orzekać ws. immunitetu członka TS może co najmniej o najmniej 2/3 składu Trybunału, czyli minimum 13 osób). Obrona argumentowała, że 12 sędziów TS przesłuchanych przez prokuraturę w charakterze świadków nie może uczestniczyć w rozpoznaniu sprawy.

Na środowe posiedzenie TS przybyli wyłączeni z orzekania sędziowie, którzy zażądali wpuszczenia na salę. W efekcie za stołem sędziowskim w togach pojawiło się 16 sędziów TS. - Otwieram posiedzenie trzyosobowego składu TS i witam kolegów wyłączonych w sprawie - powiedział wtedy sędzia Andrzejewski.

Następnie doszło do słownych utarczek. M.in. po tym, gdy Sak powiedział, że tego dnia do orzekania jest uprawniona tylko i wyłącznie trójka sędziów a pozostali choć mają togi, to w tym dniu nie są sędziami, zabrał głos wiceprzewodniczący TS Jacek Dubois, ale przerwał mu Andrzejewski mówiąc: "Proszę nie przeszkadzać, obowiązuje kultura na tej sali, do cholery". - Kultura nie polega na tym, aby nie dopuszczano członków organu do organu - odparł Dubois.

Adw. Andrzejewski mówi o "próbie siłowego przejęcia TS"

Andrzejewski finalnie ogłosił przerwę i opuścił salę. Pozostała na niej część sędziów oraz strony - dwóch prokuratorów i obrońca Manowskiej, mec. Bartosz Lewandowski. Po kolejnych burzliwych obradach i przerwach, ostatecznie za stołem zasiadło 11 sędziów, a przewodniczący im sędzia Zych ogłosił odroczenie posiedzenia do 22 września. Sędzia Andrzejewski już nie pojawił się na sali rozpraw.

W wydanym później oświadczeniu Andrzejewski stwierdził m.in., że w środę doszło do "próby siłowego przejęcia Trybunału, zastraszania i kierowania gróźb użycia wobec pracowników Sądu Najwyższego, policji, próby podejmowania czynności procesowych w trakcie przerwy posiedzenia".

"To działania rażąco sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, podważające fundamenty państwa prawa oraz godzące w autorytet organów konstytucyjnych" - napisał.

Dodał ponadto, że wyznaczenie posiedzenia TS na 22 września br. przez osobę niebędącą przewodniczącym posiedzenia było nieuprawnione.

