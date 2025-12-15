W poniedziałek rano w wielu miejscach występowały mgły, które ograniczały widzialność do około 300 metrów. Zanikły przed południem i w ciągu dnia pogoda nie była zbyt wymagająca. To się zmieni wieczorem, kiedy znowu spadnie widzialność - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Gęste mgły wrócą wieczorem. Są ostrzeżenia

Z czasem warunki pogorszą się przede wszystkim na południu i południowym zachodzie kraju. Z powodu możliwych gęstych mgieł, "w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów" IMGW wydał żółte ostrzeżenia. Obowiązują one w następujących województwach:

centralnej i północnej części dolnośląskiego ;

południowej części wielkopolskiego ;

większości opolskiego (bez powiatów na północy i zachodzie);

wschodniej części śląskiego ;

północnej połowie małopolskiego ;

centralnych i zachodnich powiatach świętokrzyskiego ;

północno-zachodniej części podkarpackiego.

Na tych terenach gęste mgły mogą ograniczać widzialność do 200, a lokalnie na południu nawet do 100 metrów. Oprócz tego mgły mogą lokalnie osadzać szadź, przez co nawierzchnia dróg i chodników może być śliska.

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18:00 i pozostaną w mocy do godz. 9:30 we wtorek.

Mrozy w nocy. Mgły nie pozwolą o sobie zapomnieć

Noc, oprócz tego że będzie mglista w wielu miejscach, będzie również mroźna. Po zachodzie słońca termometry pokażą przeważnie od 2 do -1 stopni, jednak na południu mróz może sięgać -4, a w kotlinach górskich nawet -7 stopni Celsjusza.

Pogoda przez dłuższy czas będzie mało przyjazna. Mgły pojawią się również we wtorek. Rano w dalszym ciągu mogą ograniczać widzialność do 200, a lokalnie do 100 metrów, a w ciągu dnia miejscami do około pól kilometra. Cały czas mgły mogą osadzać szadź i sprawiać, że na niektórych odcinkach dróg i chodnikach będzie ślisko.

