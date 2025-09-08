Awantura w Trybunale Stanu. Jest reakcja ministra sprawiedliwości

Marcin Jan Orłowski

- Mieliśmy gorszące obrazy, gorszące sceny - stwierdził Waldemar Żurek, odnosząc się do zamieszania, do jakiego doszło 3 września podczas posiedzenia Trybunału Stanu. Minister sprawiedliwości nie ukrywa, że czuje się zbulwersowany zaistniałą sytuacją. Zachowanie jednego z sędziów ocenił jako "skandaliczne".

Waldemar Żurek komentuje awanturę w Trybunale Stanu
Waldemar Żurek komentuje awanturę w Trybunale StanuDarek Delmanowicz / Polsat NewsPAP

W środę w trakcie obrad Trybunału Stanu, który rozstrzygać miał kwestię uchylenia immunitetu prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, jeden z sędziów zakłócił przebieg posiedzenia i uniemożliwił jego dalsze prowadzenie.

Pomiędzy Piotrem Andrzejewskim i Jackiem Dubois doszło do wymiany zdań, w trakcie której nie brakowało emocji.

    - Proszę zamilknąć, ja nie jestem przyzwyczajony do politycznych cyrków. Będziecie odpowiadać dyscyplinarnie - krzyczał Andrzejewski.

    Chwilę później sędzia wstał i ruszył w kierunku wyjścia, popychając krzesło na którym siedział inny członek Trybunału Stanu.

    Zamieszanie w Trybunale Stanu. Jest komunikat ministerstwa

    Kilka dni po tych wydarzeniach głos zabrał Waldemar Żurek. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się komunikat, w którym zacytowano wypowiedzi szefa resortu.

    - Cały kraj, wszyscy obywatele patrzyli na człowieka, który zachowywał się w sposób niezrównoważony, który właściwie przewracał krzesło swojego kolegi z Trybunału Stanu, więc jestem zbulwersowany - stwierdził.

    Zdaniem ministra, obrazy z sali obrad są "nie do pogodzenia z powagą państwa".

    - Jestem tą sytuacją zawstydzony. W Trybunale Stanu w sali, która mieści się w budynku Sądu Najwyższego, która zawsze była dla nas takim miejscem, my to nazywamy świątynią wymiaru sprawiedliwości, bo tam zasiadali najlepsi prawnicy z najlepszych, mieliśmy gorszące obrazy, gorszące sceny - podkreśli Waldemar Żurek.

    Kontynuując wypowiedź szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że wydarzenia z Trybunału Stanu są konsekwencją wieloletniego niszczenia instytucji państwowych, co przełożyło się na szeroki kryzys w wymiarze sprawiedliwości.

    - Niszczono wszystkie instytucje. Mamy zniszczony Trybunał Konstytucyjny, nie mamy Krajowej Rady Sądownictwa, mamy zainfekowany Sąd Najwyższy osobami, które nie tworzą sądu. A dziś widzimy także Trybunał Stanu, którego członek swoim zachowaniem blokował rozprawę w sprawie uchylenia immunitetu pani Manowskiej. To są sytuacje gorszące i obywatele muszą wyciągnąć z tego wnioski - wyjaśnił minister.

