W skrócie Donald Tusk odpowiedział na wypowiedź Karola Nawrockiego, który stwierdził, że premier szkodzi Polsce bardziej niż Grzegorz Braun.

Nawrocki przyznał, że bliżej mu do prawej strony sceny politycznej i krytycznie ocenił politykę obecnego rządu.

Nawrocki uważa Donalda Tuska za najgorszego premiera po 1989 roku i twierdzi, że rząd wywołuje kolejne kryzysy.

Premier Donald Tusk odniósł się do wywiadu udzielonego przez prezydenta Karola Nawrockiego Wirtualnej Polsce. Głowa państwa stwierdziła w nim, że szef rządu szkodzi Polsce bardziej niż Grzegorz Braun.

"Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Nigdy w to nie wątpiłem. A od dziś przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej" - napisał premier w poście opublikowanym na platformie X.

Karol Nawrocki podczas rozmowy został zapytany kto jest w jego opinii "lepszy": Donald Tusk czy Grzegorz Braun w kontekście potencjalnej współpracy.

- Odpowiadając na takie pytanie, trzeba zachować pragmatyzm. Donald Tusk jest dziś premierem, więc - w mojej ocenie, w obecnej sytuacji - szkodzi Polsce bardziej - stwierdził prezydent.

Nawrocki podkreślił, że odpowiedź należy odnieść do realnych możliwości obu polityków w tym momencie.

- To jego polityka prowadzi do kryzysów: w polskich finansach publicznych, w służbie zdrowia oraz w potencjale Polski na arenie międzynarodowej - uzupełnił.

Karol Nawrocki odmówił odniesienia się do kwestii szans wymienionych polityków na sprawowanie rządów po kolejnych wyborach parlamentarnych, przyznał jednak, że jest mu bliżej do prawej strony sceny politycznej.

- Uważam, że dzisiejszy rząd doprowadza do kolejnych kryzysów, nie spełnia własnych obietnic i jest po prostu złym rządem. Konsekwentnie nazywam premiera Donalda Tuska najgorszym premierem w Polsce po 1989 roku - stwierdził.

Dodał, że będzie współpracował w przyszłości z każdym rządem, choć liczy na to, że kolejny będzie "lepszy".

Prezydent odniósł się także do kwestii prowadzonej przez rząd polityki zagranicznej, stwierdzając, że premier "nie jest szanowanym graczem" na arenie międzynarodowej, ani "atrakcyjnym partnerem do rozmów".

