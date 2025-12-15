W skrócie W Sejmie odbyła się uroczystość zapalenia świec chanukowych z udziałem marszałka Włodzimierza Czarzastego, który przeprosił za incydent sprzed dwóch lat.

Chodzi o sytuację, w której Grzegorz Braun zgasił świecę chanukową gaśnicą, za co obecnie toczy się wobec niego sprawa sądowa.

Obchody Chanuki nie odbędą się w tym roku w Pałacu Prezydenckim, co wywołało komentarze polityków i przedstawicieli społeczności żydowskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Niestety w tym miejscu dwa lata temu miał miejsce haniebny atak - powiedział Włodzimierz Czarzasty podczas uroczystego zapalenia świecy chanukowej w Sejmie.

- W imieniu Sejmu polskiego chciałem po raz kolejny przeprosić za incydent, który się tu wydarzył dwa lata temu - dodał.

Braun zgasił świece chanukowe w Sejmie. Czarzasty przeprasza

- Nie ma przyzwolenia na brutalność i antysemityzm w naszym kraju. Jest zgoda na dialog, spór w duchu tolerancji dla modlących się, świętujących inaczej - podkreślił marszałek Sejmu.

Przypomnijmy, chodzi o sytuację z udziałem ówczesnego posła Grzegorza Brauna. Polityk zgasił świece chanukowe przy użyciu gaśnicy. W tej sprawie toczy się sprawa przed sądem.

Wcześniej "Rzeczpospolita" przekazała, że w Pałacu Prezydenckim nie odbędą się w tym roku obchody Chanuki. Karol Nawrocki zapowiadał przerwanie tej tradycji jeszcze podczas kampanii prezydenckiej.

Na miejscu w Sejmie pojawił się też m.in. główny rabin Polski Michael Schudrich, który przypomniał o niedzielnym ataku na żydów świętujących Chanukę na plaży w Sydney.

Czarzasty przeprosił za "incydent sprzed dwóch lat"

W grudniu 2023 roku Grzegorz Braun użył gaśnicy do zgaszenia świecy chanukowej w Sejmie. Ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął wtedy decyzję o wykluczeniu posła Konfederacji z udziału w posiedzeniu.

Z sejmowej mównicy Braun mówił po zgaszeniu świecy, że posłowie nie są świadomi "przesłania treści tego atu, zwanego niewinnie świętami Chanuka". Przekonywał, że on sam przywraca "stan normalności i równowagi".

W poniedziałek, 8 grudnia, ruszył proces europosła Grzegorz Brauna w sprawie użycia gaśnicy w Sejmie i zgaszenia świec chanukowych. Polityk nie przyznał się do winy.

Prokuratura informowała latem, że zarzuty dotyczą m.in. "obrazy uczuć religijnych wyznawców judaizmu". Dodatkowo organ uznał, że Braun naruszył nietykalność cielesną interweniującej w Sejmie kobiety, w którą skierował "strumień gaśnicy z substancją proszkową".

Świece chanukowe w Sejmie. Pałac Prezydencki bez obrzędów

Tegoroczne obchody Chanuki - według ustaleń dziennika "Rzeczpospolita" - nie odbędą się w Pałacu Prezydenckim. Informację o niewysłaniu zaproszeń na uroczystość potwierdzili przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce.

Doniesienia te skomentował m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Ciekawe, czy Prezes ujmie się za spuścizną brata" - napisał na platformie X, dołączając zdjęcie przedstawiające byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości zapalenia świecy chanukowej.

Rozwiń

W grudniu 2008 roku na stronie Kancelarii Prezydenta informowano, że: "Prezydent RP Lecha Kaczyński zainicjował tradycję zapalania świeczek chanukowych przez głowę państwa - dwa lata z rzędu w Pałacu Prezydenckim, a w br. w Synagodze Nożyków. Jest to pierwsza po II wojnie światowej wizyta urzędującego prezydenta w Synagodze".

Śmiszek: Prezydent "podpala" spokój społeczny i robi wojnę domową Polsat News Polsat News