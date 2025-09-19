W skrócie Trybunał Stanu umorzył postępowanie wobec I prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Sprawa dotyczy wniosku o uchylenie immunitetu.

Opublikowano postanowienie wraz z uzasadnieniami zdań odrębnych sędziów oraz oświadczeniem Piotra Saka.

Wniosek o uchylenie immunitetu dotyczył przekroczenia uprawnień oraz niedopełnieniem obowiązków przez Manowską.

Trzyosobowy skład Trybunału Stanu umorzył w czwartek postępowanie ws. wniosku prokuratury dotyczącego uchylenia immunitetu I prezesa Sądu Najwyższego oraz przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej.

Immunitet przewodniczącej Trybunału Stanu. Opublikowano postanowienie i uzasadnienie

W składzie byli sędziowie Trybunału Stanu - Piotr Andrzejewski (przewodniczący), Piotr Sak i Józef Zych. Sędzia Sak podał, że powodem umorzenia był brak kworum oraz brak uprawnionego oskarżyciela.

W piątek na stronie Trybunału zostało opublikowane postanowienie wraz z uzasadnieniem, uzasadnienie zdania odrębnego do uzasadnienia postanowienia złożone przez Piotra Andrzejewskiego oraz uzasadnienie zdania odrębnego do postanowienia złożone przez Józefa Zycha.

Na stronie konstytucyjnego organu władzy sądowniczej zamieszczono również oświadczenie Piotra Saka.

Uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Trzy zarzuty karne

O uchylenie immunitetu Manowskiej w połowie lipca zawnioskowała Prokuratura Krajowa, chcąc postawić jej trzy zarzuty karne.

Chodzi o przekroczenie uprawnień przy uznaniu ważności głosowań Kolegium Sądu Najwyższego mimo braku kworum, niedopełnienie obowiązków związane z niezwołaniem w terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu oraz niewykonanie prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

W ocenie Manowskiej nie ma żadnych podstaw, żeby uchylić jej immunitet. - Oczywiście z otwartą przyłbicą stanę przed sądem i przed Trybunałem Stanu. Natomiast nie zamierzam żadnych takich manewrów robić, jak zrzeczenie się immunitetu, bo po pierwsze jest to prawnie niedopuszczalne, a po drugie nie uważam, żebym cokolwiek złego zrobiła - stwierdziła w lipcu w jednym z wywiadów.

Sprawa Małgorzaty Manowskiej. Wniosek o uchylenie immunitetu

Wniosek o uchylenie immunitetu poza Trybunałem Stanu trafił też do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, gdzie toczy się odrębne postępowanie. Wynika to z faktu, że Manowska piastuje funkcję I prezes SN oraz przewodniczącej TS, gdyż I prezes SN jest przewodniczącym TS z mocy prawa.

Wobec tego w przypadku zamiaru pociągnięcia Manowskiej do odpowiedzialności należy uzyskać zgodę Trybunału Stanu oraz właściwego sądu dyscyplinarnego, w tym przypadku Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, zgodę na pociągnięcie członka trybunału do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności wyraża, w drodze uchwały, sam Trybunał Stanu, z wyłączeniem członka trybunału, którego wniosek dotyczy. Uchwała ta zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Trybunału Stanu.

Zgodnie z konstytucją Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, jego dwóch zastępców i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.

