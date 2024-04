Wiceminister punktuje poprzednią władzę. "Szydło kłamie"

Donald Tusk zadeklarował chęć przyłączenia się do europejskiego programu obronnego, czyli stworzenia Żelaznej Kopuły nad Europą. Pomysł jest krytykowany przez opozycję, z prezydentem na czele, który stwierdził, że jest to "niemiecki projekt biznesowy".

Żelazna Kopuła nad Europą. Cezary Tomczyk podsumowuje rząd PiS

Tomczyk przypomniał również incydent związany z Mariuszem Błaszczakiem. Były szef MON w maju 2023 roku ogłosił, że terenie Polski znaleziono rosyjską rakietę. Rakieta spadła w Polsce jeszcze w grudniu 2022 roku, ale Błaszczak przekonywał, że o niczym nie wiedział aż do kwietnia. Zdaniem Tomczyka jest to poważny błąd poprzedniego rządu, który zostanie zapamiętany "na długie lata".

"Z uwagi na zagrożenia powietrzne, w szczególności ze strony Rosji, jesteśmy jednym z głównych orędowników takich działań. Sposób, w jaki Rosja wykorzystuje środki napadu powietrznego do atakowania infrastruktury krytycznej oraz celów cywilnych na Ukrainie, a także ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie, jasno wskazują, że jest to działanie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju" - napisał Tomczyk. Polityk wspomniał także o ewentualnym przystąpieniu do European Sky Shield Initiative (ESSI), czyli europejskiej tarczy rakietowej. Wyjawił, że po dokładnej analizie udało się znaleźć argumenty za przyłączeniem do programu. Obejmowały one m.in. szkolenia, rozwój doktryn czy wspólne zakupy niezbędnego sprzętu.