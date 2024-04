Cezary Tomczyk na wstępie rozpoczął, że dotychczas Mariusz Błaszczak "publicznie formułował pytania co do treści meldunków objętych klauzulą 'Tajne'". Tomczyk zaprosił ponadto byłego szefa MON do resortu, "w celu ponownego, komisyjnego zapoznania się z dokumentami przytoczonymi w poniższej odpowiedzi".