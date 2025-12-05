Gorąco nad strategiczną francuską bazą. Wojsko otworzyło ogień

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Żołnierze w bazie Ile Longue, nazywanej sanktuarium francuskiego odstraszania nuklearnego, zostali w czwartek zaalarmowani przelotem dronów. Wojsko kilkukrotnie otwierało do nich ogień. Jak podaje "Le Parisien", w miejscu tym rozmieszczone są potężne okręty podwodne kraju NATO z pociskami o dużej sile rażenia.

Duży czarny okręt podwodny umieszczony obok wysokiego budynku, na tle wody i wysp tworzących spokojny krajobraz, linia lasu oddziela akwen od lądu, a panorama rozciąga się aż po horyzont.
Drony nad francuską bazą okrętów podwodnych na Ile LongueYANNICK LE GAL / ONLY FRANCE, MAUD DUPUY / HANS LUCASAFP

W skrócie

  • Drony pojawiły się nad francuską bazą Ile Longue, wywołując alarm wojskowy i uruchomienie procedur obronnych.
  • Żandarmeria oraz marynarka próbują ustalić tożsamość operatorów dronów, które naruszyły zakazaną strefę.
  • Podobne incydenty zdarzały się już wcześniej. Baza chroni strategiczne okręty z rakietami balistycznymi.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W czwartek wieczorem kilka dronów przeleciało wzdłuż francuskiej bazy Ile Longue, w której ponad 120 żołnierzy marynarki wojennej Francji i żandarmerii chroni okręty podwodne wyposażone w rakiety balistyczne. To - jak podkreślają media - jeden z najważniejszych strategicznie punktów odstraszania militarnego tego kraju.

Żandarmeria, cytowana przez agencję AFP, poinformowała, że system wykrył ruch niezidentyfikowanych jednostek około godz. 19:30. Uruchomiono procedury obronne, decydując się na zestrzelenie dronów. Wiadomo również, że sprawa została zgłoszona do prokuratury wojskowej.

Drony nad bazą Ile Longue. Francuska marynarka zaalarmowana

- Wrażliwa infrastruktura nie została zagrożona - zapewnił w rozmowie z reporterami AFP rzecznik prokuratury Guillaume Le Rasle. Dopytywany w piątek o postępy w śledztwie, stwierdził, że "jest za wcześnie, by scharakteryzować" pochodzenie dronów.

Wstępne ustalenia wskazują jednak, że przelot dronów nad ważną francuską bazą wojskową miał "zaniepokoić społeczeństwo" i sprawdzić reakcje wojska. Śledczy próbują ustalić tożsamość pilotów tych jednostek.

Zobacz również:

Rosja. Drony uderzyły w port morski w Tiemriuku i rafinerię ropy naftowej w Syzraniu
Wojna w Ukrainie

Ukraina uderzyła w czuły punkt Rosji. Potężne pożary w dwóch regionach

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Rejon wokół bazy Ile Longue jest objęty zakazem lotów i poruszać się w nim mogą jedynie jednostki francuskiej marynarki wojennej lub maszyny, których rejs został zatwierdzony przez dowództwo. Mimo to "przeloty dronów w tej strefie nie są rzadkie" - podkreślają autorzy "Le Parisien".

    Incydenty dronowe w pobliżu okrętów podwodnych Francji

    Do podobnego incydentu doszło w nocy z 17 na 18 listopada, kiedy zgłoszono przelot bezzałogowca nad półwyspem Crozon, do którego przylewa półwysep Ile Longue. Wówczas jednak nie naruszono pasu bezpośrednio nad wojskowymi okrętami.

    Baza Ile Longue jest chroniona przez około 120 żołnierzy żandarmerii i wojsk specjalnych marynarki wojennej. Batalion zapewnia utrzymanie czterech francuskich okrętów podwodnych o napędzie atomowych, przenoszących pociski balistyczne. Podobnymi jednostkami dysponują Rosja, USA, Chiny, Indie i Wielka Brytania.

    Źródła: "Le Parisien", AFP

    Zobacz również:

    Drony przeleciały w miejscu lądowania samolotu Wołodymyra Zełenskiego
    Świat

    Mogły czyhać na samolot Zełenskiego. Incydent na lotnisku w Dublinie

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    "Wydarzenia": Policja na tropie mafii śmieciowej. Zatrzymano 7 osóbPolsat News

    Najnowsze