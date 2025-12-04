W skrócie Sejm zagłosuje w piątek nad odrzuceniem prezydenckiego weta dotyczącego ustawy o kryptoaktywach.

Prezydent Karol Nawrocki argumentuje swoje weto zagrożeniem wolności gospodarczej i zbyt szerokimi uprawnieniami KNF.

Dwa tygodnie później ma być omawiana kwestia "ustawy łańcucochowej".

W czwartek Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przegłosowała wniosek o ponowne uchwalenie w dotychczasowej formie ustawy o rynku kryptowalut.

Sejm może weto prezydenta odrzucić większością kwalifikowaną trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Sejm pochyli się nad wetem prezydenta. Sprawa ustawy o kryptoaktywach

W przypadku niespełnienia warunków ustawa zostanie odrzucona, a procedura ustawodawcza zakończona. Jak poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, do takiego głosowania ma dojść w piątek.

Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptoaktywach, twierdząc, że nadaje ona urzędnikom KNF uprawnienia pozwalające na zbyt łatwe wyłączenie stron firm działających w internecie i zagraża wolności gospodarczej.

Także w piątek Donald Tusk przedstawi w Sejmie pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Jak poinformował premier na platformie X, zwrócił się do Czarzastego z prośbą o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu.

Polsat News ustalił, że tematem posiedzenia będzie sprawa płacenia kryptowalutami za dokonywanie aktów dywersji.

Dwa prezydenckie weta "wrócą" do Sejmu. Czarzasty zapowiedział

- Pan prezydent apelował do mnie, żebyśmy się zajmowali jego wnioskami, w związku z tym zajmiemy się jutro jednym wetem, a za dwa tygodnie drugim. W związku z tym współpraca z prezydentem trwa - powiedział marszałek Sejmu w rozmowie z dziennikarzami.

Druga odrzucona ustawa to "ustawa łańcuchowa". Karol Nawrocki wyjaśnił, że choć popiera dążenia do zapewnienia lepszej ochrony zwierzętom, przepisy przyjęte przez Sejm uważa za wadliwe. Prezydent złożył wobec tego własny projekt dotyczący zakazu trzymania zwierząt na uwięzi i przewidywanych od tego wyjątków.

Na konferencji prasowej w środę Czarzasty stwierdził, że "to weto będzie głosowane, dlatego, że uważamy tę decyzję za absolutnie niezrozumiałą". - Argumenty do ludzi nie przemawiają - dodał.

Klub PiS już zapowiedział, że zagłosuje przeciw odrzuceniu weta lub posłowie wstrzymają się od głosu.

