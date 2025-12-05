W czwartek na trasie pociągu podmiejskiego w Monachium doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Około godziny 17 nieznany sprawca rzucił kawałkiem betonu w przednią szybę przejeżdżającego pod mostem pociągu. Skład jechał na linii podmiejskiej S1 między stacjami Moosach i Feldmoching - podaje policja.

Skład zatrzymano na stacji. Podróżowało nim ok. 700 pasażerów. Na szczęście żaden z nich nie odniósł obrażeń, podobnie maszynista.

Pracujący na miejscu zdarzenia funkcjonariusze znaleźli betonową osłonę kanału kablowego, która trafiła w pociąg.

Monachium. Rzucili kawałkiem betonu w pociąg

Pasażerowie z uszkodzonego pociągu przesiedli się do pojazdu zastępczego. .

Przez kilkadziesiąt minut fragment trasy musiał zostać całkowicie zamknięty, co spowodowało zmiany i opóźnienia w rozkładach jazdy.

Niemcy. Policja apeluje do świadków

Inspektorat Policji Federalnej w Monachium prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. Nadal trwa ustalanie rozmiaru szkód i poszukiwanie osób odpowiedzialnych.

Policja federalna zaapelowała do osób, które mogą mieć informacje na temat zdarzenia i poprosiła o kontakt.

Niemcy. Groźne incydenty na torach

To kolejny groźny incydent na torach w tym roku w Niemczech. W lipcu doszło do wykolejenia pociągu osobowego w Badenii-Wirtembergii.

- Wykoleiły się dwa wagony regionalnego pociągu ekspresowego Deutsche Bahn - przekazywał rzecznik policji federalnej w Stuttgarcie cytowany przez "Bild".

W chwili wypadku w pociągu przebywało 100 osób. Cztery z nich poniosły śmierć, a co najmniej 50 osób zostało rannych, w tym 25 ciężko. Część osób została uwięziona w wykolejonych wagonach.

Do tragedii doszło w pobliżu Zwiefaltendorf. "Opłakujemy ofiary. Składam kondolencje ich rodzinom" - napisał wówczas kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Źródło: merkur.de, presseportal.de

