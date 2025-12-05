Rzucili betonowy blok na nadjeżdżający pociąg. W środku 700 osób

Anna Nicz

Anna Nicz

Nieznany sprawca rzucił betonowym elementem w szybę jadącego pociągu w Monachium. Składem podróżowało ok. 700 pasażerów. Policja prosi świadków o pomoc w znalezieniu osób odpowiedzialnych za zdarzenie.

Światła policyjne błyskające w nocy na tle ciemnego miasta oraz zbliżenie na czoło pociągu z pękniętą szybą i napisem 'Nicht einsteigen', sugerujące awarię lub incydent na kolei.
Niemiecka policja prosi o pomocBundespolizei/ 123rfmateriały prasowe

W czwartek na trasie pociągu podmiejskiego w Monachium doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Około godziny 17 nieznany sprawca rzucił kawałkiem betonu w przednią szybę przejeżdżającego pod mostem pociągu. Skład jechał na linii podmiejskiej S1 między stacjami Moosach i Feldmoching - podaje policja.

Skład zatrzymano na stacji. Podróżowało nim ok. 700 pasażerów. Na szczęście żaden z nich nie odniósł obrażeń, podobnie maszynista.

Pracujący na miejscu zdarzenia funkcjonariusze znaleźli betonową osłonę kanału kablowego, która trafiła w pociąg.

Monachium. Rzucili kawałkiem betonu w pociąg

Pasażerowie z uszkodzonego pociągu przesiedli się do pojazdu zastępczego. .

Zobacz również:

Incydent na kolei w Katowicach. Agent ABW o możliwym sabotażu
Polska

Sabotaż na kolei? Niebezpieczny incydent w Katowicach

    Przez kilkadziesiąt minut fragment trasy musiał zostać całkowicie zamknięty, co spowodowało zmiany i opóźnienia w rozkładach jazdy.

    Niemcy. Policja apeluje do świadków

    Inspektorat Policji Federalnej w Monachium prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. Nadal trwa ustalanie rozmiaru szkód i poszukiwanie osób odpowiedzialnych.

    Policja federalna zaapelowała do osób, które mogą mieć informacje na temat zdarzenia i poprosiła o kontakt.

    Niemcy. Groźne incydenty na torach

    To kolejny groźny incydent na torach w tym roku w Niemczech. W lipcu doszło do wykolejenia pociągu osobowego w Badenii-Wirtembergii.

    - Wykoleiły się dwa wagony regionalnego pociągu ekspresowego Deutsche Bahn - przekazywał rzecznik policji federalnej w Stuttgarcie cytowany przez "Bild".

    W chwili wypadku w pociągu przebywało 100 osób. Cztery z nich poniosły śmierć, a co najmniej 50 osób zostało rannych, w tym 25 ciężko. Część osób została uwięziona w wykolejonych wagonach.

    Do tragedii doszło w pobliżu Zwiefaltendorf. "Opłakujemy ofiary. Składam kondolencje ich rodzinom" - napisał wówczas kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

    Źródło: merkur.de, presseportal.de

    Zobacz również:

    Słowenia. Seria incydentów na kolei, dyrekcja podejrzewa sabotaż (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Seria incydentów na kolei w Słowenii. Istnieje podejrzenie sabotażu

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    "Wydarzenia": "Polska wymiera". Eksperci znów biją na alarmPolsat News

    Najnowsze