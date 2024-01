Wąsik i Kamiński w Pałacu Prezydenckim. Donald Tusk zacytował Kodeks karny

Po godz. 15 rozpoczęła się konferencja prasowa Donalda Tuska po posiedzeniu rządu. Premier powiedział, że przygotowywany jest pakiet, który "powinien ulżyć samozatrudnionym i mikroprzedsiębiorcom". Chodzi o prace nad tzw. urlopem dla przedsiębiorców - "Wakacje od ZUS". Tusk poinformował, że do końca marca powinna do Sejmu trafić ustawa w tej sprawie.

Premier o spawie Kamińskiego i Wąsika: Sytuacja jest niebywała

- Nie ma takiego podręcznika, w którym wskazano, co robić gdy skazani prawomocnym wyrokom, którzy mają być doprowadzeni do zakładu odosobnienia - oni wybierają inne miejsce odosobnienia, zapewne bardziej komfortowe - ocenił premier.

Stwierdził, że jest to "wykorzystywanie sytuacji". - Nikt nie będzie używał siły wobec takiej instytucji jak prezydent RP. Martwi mnie to że prezydent włączył się w działania Jarosław Kaczyńskiego i w ludzi PiS-u wymierzone w fundamenty państwa polskiego - dodał Tusk.

- Panie prezydencie, mój gorący apel dla dobra państwa polskiego, musi pan przerwać ten spektakl, on doprowadzi nas do bardzo niebezpiecznej sytuacji - zwrócił się do Andrzeja Dudy szef rządu. Kierując słowa do liderów PiS stwierdził: "będziecie za to odpowiadać". - Za sabotowanie Konstytucji, za łamanie prawa, za nieszanowanie wyroków sądów i nadużywanie władzy dla prywatnych interesów osób skazanych - mówił.