Zdaniem Kamińskiego on i drugi skazany polityk "nie ukrywają się" i w tej chwili "są u prezydenta RP" i z nim rozmawiają. Dodał, że do ich domów "wkroczyli policjanci w celu zatrzymania nas". Obaj wezwali do udziału w manifestacji w Warszawie 11 stycznia. Zapowiedzieli ponadto, że chcą wziąć udział we wspomnianym proteście organizowanym przez PiS przed Sejmem.