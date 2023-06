We Wrocławiu tuż przed godz. 13 rozpoczęło się spotkanie Donalda Tuska z sympatykami partii. Wiec na Placu Nowy Targ to kolejny etap objazdu kraju przez parlamentarzystów KO pod hasłem "Tu jest przyszłość".

- Nikt z nas nie jest osamotniony, nikt nie idzie sam. Dzisiaj te dziesiątki tysięcy ludzi z Wrocławia, Dolnego Śląska, z całej Polski, to kolejny dowód na to, że Polska się przebudziła, że olbrzym się obudził i że jesienią - ten marsz, który zaczęliśmy, ten marsz pół miliona w Warszawie - zakończymy jesienią zwycięstwem - powiedział Tusk na rozpoczęcie spotkania we Wrocławiu. - Dziś znowu cała Europa widzi, że tu jest Polska. Polacy chcą zobaczyć Polskę wolną od przemocy, wolną od zła - dodał.

Reklama

Tusk o wydarzeniach w Rosji: Potrzebujemy Polski silnej i bezpiecznej

- Spotykamy się w dniu historycznym, który może zdecydować o losach całego kontynentu i całego świata. W Rosji wybuchła wojna domowa. Stało się to nadzieją na zwycięstwo Zachodu i Ukrainy, ale to tez żródło napięć i zagrożeń - mówił Tusk o ostatnich wydarzeniach w Rosji.

Lider PO ocenił, że wydarzenia te stały się "źródłem nadziei na to ostateczne zwycięstwo wolności, cywilizacji Zachodu, praw człowieka, Ukrainy nad najeźdźcą, ale jest też źródłem bardzo poważnych napięć i zagrożeń". - Obserwujemy od kilkunastu godzin prawdziwą wojnę domową w państwie, które dysponuje jednym z największych arsenałów nuklearnych na świecie - zauważyłTusk.

- Widzimy dzisiaj Rosję być może upadającą, na pewno w chaosie, którego konsekwencje są dzisiaj nieznane. Widzimy dziś jak upada dyktatura, ale nie wiemy, jak bolesne będą paroksyzmy upadającej dyktatury Putina - mówił przewodniczący Platformy.

- Potrzebujemy Polski silnej i bezpiecznej - dodał szef PO. - Każdy, kto wypowiada w tym czasie wojnę UE i Zachodowi, podnosi rękę na interesy naszej ojczyzny - uznał.

- Jesteśmy państwem graniczącym z Rosją, dziś musimy poważnie rozmawiać o tym, co trzeba zrobić dziś, od pierwszych godzin tej wojny domowej - zaznaczył Tusk. - To nie jest czas, by pozwalać sobie na dowcipy, aluzje, insynuacje - podkreślił. - Dziś trzeba mówić precyzyjnie, jednoznacznie, wprost, co tu w Polsce trzeba zrobić, żeby uniknąć złego scenariusza i co trzeba zrobić, żeby Polska stała się znowu państwem porządnym, sprawnym, głęboko zakorzenionym we wspólnocie Zachodu - ocenił lider PO.

Wśród transparentów, które można było zobaczyć na Placu Nowy Targ we Wrocławiu, gdzie odbywał się wiec Tuska, były m.in. takie: "Dobra zmiana", "PiS Putin i Spółka". Na miejscu był nasz reporter Jakub Szczepański.