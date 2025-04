- Wiemy na pewno, że to trzeba zrobić, ale dlaczego miesiąc przed końcem? Chcę podkreślić: Musimy przyznać oczywiste, że władze zaczęły nadużywać stanu wojennego, wykorzystując go nie tylko do obrony kraju, ale do budowania autorytarnego reżimu - powiedział, dodając, że "uzurpacja władzy nie może być dziś celem".