"Mam na dziś kolejne zaproszenie na 'komisję śledczą'. Nic się nie zmieniło, dlatego przypominam mój wpis sprzed poprzedniego spotkania. Jest nadal aktualny. Jak będę chciał wystąpić w cyrku, to pojadę do Julinka" - pisał Wąsik we wtorek rano w serwisie X, zamieszczając zdjęcia dokumentu, w którym organ wzywał go na przesłuchanie.