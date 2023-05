Narada w BBN. Zaproszono ministra Błaszczaka i generała Piotrowskiego

W naradzie zwołanej przez prezydenta po raz pierwszy skonfrontują się także minister Mariusz Błaszczak i generał Tomasz Piotrowski, którzy toczą ze sobą spór po tym, jak szef resortu obwinił wojskowego o zaniechanie obowiązków i uchybienia dotyczące meldowania.

Minister Błaszczak posądził generała Piotrowskiego o zaniedbania. - Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując o obiekcie, który pojawił się w przestrzeni powietrznej - opisywał na konferencji minister.



Szef MON przekazał wtedy, że komórka podległa Piotrowskiemu informację o niezidentyfikowanym obiekcie, który zbliża się do Polski, otrzymała 16 grudnia. Poinformował jednak, że w sprawozdaniu, które otrzymał, widniało, że nie odnotowano w tym dniu żadnego naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej. - To później okazało się nieprawdą - przekazał minister.

Szef resortu zaznaczył przy tym, że największe uchybienia stwierdzono w przypadku meldowania. Wystąpienie zakończył, przekazując, że ewentualne decyzje personalne bądź dyscyplinarne zostaną podjęte po konsultacjach z prezydentem.

Spór ws. rakiety pod Bydgoszczą. Generał Piotrowski odpowiedział

Generał Piotrowski odpowiedział na zarzuty ministra Błaszczaka, argumentując, że zawsze stara się w pełni realizować swoje obowiązki. Dowódca operacyjny apelował o jedność, rozsądek i opanowanie emocji.



- Apeluję, abyśmy byli silni i skonsolidowani, aby nigdy nie dochodziło do sytuacji, które pomagają przeciwnikowi, a szkodzą nam - mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych dowództwa.

Andrzej Duda: Mam swoje wnioski

Na temat sporu ministra Błaszczaka i gen. Piotrowskiego oraz raportu ws. rakiety pod Bydgoszczą wypowiedział się w środę prezydent Andrzej Duda.



- Zapoznałem się z raportem od razu po tym, jak przekazało mi go MON. Mam swoje wnioski, są pewne problemy w procedurach, bo one były dawno przygotowane i nigdy nie były wykorzystywane. Politycy nigdy nie znaleźli się w podobnej sytuacji - opisywał polski przywódca.



Prezydent państwa zaznaczył, że o wnioskach i kluczowych decyzjach nie powinno się mówić publicznie, by nie dostarczać "nieprzychylnym państwom" cennych informacji.